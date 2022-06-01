Москва, , 14:11 — REGNUM Украина исчерпала кредит доверия России, так как ранее не держала свои обещания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 июня журналистам, комментируя слова украинского президента о неиспользовании против России американского вооружения.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Киеву обещал поставить Вашингтон, не будут применяться против целей на российской территории. Как сообщало ИА REGNUM, Украина должна получить HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.

«Нет, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле доверие к словам Зеленского.

Он добавил, что Зеленский не сдержал даже главное предвыборное обещание — покончить с конфликтом в Донбассе. По вине украинской стороны не были выполнены Минские соглашения. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у России нет.

Песков сообщил также, что российские ведомства оценивают все риски и принимают меры, связанные с поставкой Украине нового оружия.

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