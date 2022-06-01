Москва, 1 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Жители Донбасса и Украины сами выберут решение о своём будущем. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал возможность вхождения некоторых регионов в состав Российской Федерации. Песков напомнил в разговоре с журналистами, что у жителей Донбасса и Украины есть возможность принять лучшее решение о своём будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, уверенность в будущем жителей украинских территорий, освобождённых от киевских боевиков, связана с Россией, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.