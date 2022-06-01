София, 1 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На болгарскую авиабазу «Граф-Игнатиево» в Пловдивской области (Южная Болгария) прилетели несколько истребителей F-35 военно-воздушных сил США. Об этом 1 июня сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Согласно официальной информации, указанная техника будет принимать участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства Болгарии. Сколько именно американских самолетов и летчиков будут задействованы в указанном патрулировании региона, не сообщается.

Напомним, 31 мая текущего года завершился срок действия мандата ВВС Королевства Нидерланды в Болгарии. В Роттердам вернулись все четыре истребителя F-35, ранее задействованные в натовском патрулировании болгарской территории.