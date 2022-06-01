Кабул, 1 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что для принятия политических решений было необходимо формирование высшего совета сопротивления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

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Масуд выступил на втором консультативном заседании высшего совета сопротивления о текущей политической ситуации и военных операциях против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает сайт Фронта сопротивления, встреча носила консультативный характер и прошла с участием членов высшего совета сопротивления 31 мая в формате видеоконференции. Участники встречи были представителями разных провинций и этносов.

Лидер Фронта сопротивления, подводя итоги встречи, акцентировал внимание на скорейшем создании комиссии по вербовке высшего совета сопротивления.

Прошло более девяти месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Кабул под свой контроль. Официальные лица Фронта сопротивления заявляли, что опубликуют свою программу. Однако до сих пор не представлено конкретной программы, отражающей политику фронта.