Москва, 1 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин проведёт встречу с представителем правления фонда поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Благотворительность

По словам Пескова, Путин во второй половине дня позанимается не менее важными делами — это деятельность фонда «Круг добра».

«Эффективность фонда жизненно важна для большого количества российских граждан и их детей» — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Круг добра» получил право закупать лекарства сразу после их регистрации в России.

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