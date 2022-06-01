1 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Выпускной вечер в лицее №12 в Екатеринбурге стал одной из обсуждаемых тем в социальных сетях. Ростовчане оказались в шоке от увиденного в исполнении десятиклассников танца, в котором заподозрили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Екатерина Булатова, , 19:16 — REGNUM Выпускной вечер в лицее №12 в Екатеринбурге, ставший предметом бурного обсуждения, вызвал недоумение среди жителей юга России. Ростовчане оказались в шоке от увиденного в исполнении десятиклассников танца, в котором заподозрили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В паблике «Ростов Главный» 1 июня комментаторы выразили своё отношение к случившемуся.

Лоуренс Аль-Тадема. Вакханалия. 1871

«Уральские мужики уже не те», — подписал автор кадры, сделанные участниками выпускного вечера.

Некоторые интернет-пользователи посоветовали исполнителям «ЛГБТ-танца» отправляться в Европу, где разделяют подобные взгляды на отношения.

«Что тут у вас происходит?» — удивлён случившимся Игорь.

«Копирование Европы», — уверен Nadin.

«Надеюсь, этим гей-парадом заинтересуются соответствующие органы. Директора за такое уволить мало», — считает Елена А.

Яна К. считает, что танец десятиклассников был лишь шуткой, однако мнение подписчицы телеграм-канала разделило меньшинство.

«Да, ничего хорошего. На исправительные работы их надо отправить», — предложил Алексей.

«Родителям, надеюсь, за такой показ танцевальных способностей их сыновей стало стыдно», — прокомментировала Тата.

«Ну и как вам, было смешно? Или всё же стыд и позор? В России такому творчеству не место», — пишет Алексей.

«Пригласить 2 августа [День ВДВ] в парк Горького. Пусть станцуют», — предложил Александр.

«Даже если это прикол, то [плакать] от прикола хочется. Пацаны молодые жизни свои отдают, а эти *** рекламируют. Зеля тоже рекламировал», — напомнила Светлана С.

«Позорище», — пишет Оксана.

Танец в исполнении десятиклассников Цитата из видео «Екатеринбург 2022г. Выпускной»

«Почему это разрешают?!» — недоумевает Юлия П.

«Надеюсь, это шутка, но, если честно — не к месту», — обратила внимание ZeboldNonna.

«Кадыровцев» (имеется в виду специальный полк полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. — прим. ИА REGNUM) туда направить. Пусть разъяснят ребятам, а в особенности преподавателям, что, где и как», — предложила в качестве мер воспитания Наталья.

«Рука «Ельцин-центра», — написал Михась.

«Конкретно это выступление я расцениваю и как недостаточное воспитание этих детей, и как навязывание зрителю всей этой гомосексуальной тематики», — подчеркнул Алексей.

«Интересно, как родители на это отреагировали? Все, наверное, визжали от восторга», — иронично отмечает Жанна.

«Что *** за дичь! Ну, а про «Ельцин-центр» теперь окончательно понятно, что это прибежище ***», — резко высказался Середа.

«Сталина на них нет», — заметил Andrew.

«Как это вообще возможно? Тем более в нашей стране! Это нужно искоренять! Надеюсь, руководство и все причастные понесут наказание», — высказалась Ольга.

ИА REGNUM сообщало, что 31 мая десятиклассники лицея № 12 в Екатеринбурге в рамках марафона устроили танец на территории учебного заведения, видеоролик с которым появился в Сети и возмутил общественность своей откровенностью и склонностью к тематике нетрадиционных сексуальных отношений.

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