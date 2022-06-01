Москва, 1 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Создатели «Ералаша» намерены создать документальную ленту о покойном основателе киножурнала Борисе Грачевском. Об этом сообщило информационное агенство «ТАСС» 1 июня.

Eralash.ru Борис Грачевский

Как сообщает источник, предстоящий проект расскажет историю создания киножурнала, а также раскроет подробности жизни Грачевского. Дата выхода картины пока что не раскрывается.

Напомним, что первый выпуск «Ералаша» был показан в 1974 году. С того момента киножурнал ежегодно выходит в свет, являясь одним из наиболее известных юмористических проектов в России.