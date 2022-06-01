Москва, 1 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. К участию в саммите БРИКС, который пройдет в июне в виртуальном формате, готовится президент России Владимир Путин. Об этом 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы сообщим. Безусловно, это очень важное событие. Президент готовится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что в Кремле своевременно сообщат представителям СМИ об этом мероприятии.

Как сообщало, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решения о своем будущем должны приниматься жителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР), а также Херсонской и Запорожской области самостоятельно.