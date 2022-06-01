Тетюшский район, , 14:07 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Татарии Рустам Минниханов посетили 1 июня Тетюшский муниципальный район РТ. В рамках рабочей поездки делегация осмотрела Тетюшскую кадетскую школу-интернат, а также механический завод (ПАО «Казанский вертолетный завод»), сообщает пресс-служба главы РТ.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Секретарь Совбеза оценил оптимальные условия, созданные для кадетов, и заверил учащихся, что они будут гордиться образованием, которое получили в данной школе.

При посещении завода Патрушев ознакомился с продукцией предприятия — это штуцеры, вилки, наконечники, нипели, втулки и другие детали.

Всего на производстве изготавливается 8,3 тыс. наименований деталей. За последние пять лет наблюдается четырехкратный рост комплектующих для вертолетов всех модификаций. В 2021 году валовый выпуск продукции на заводе увеличили на 23%.

На предприятии в две смены работают 130 человек, в 2022 году создано 15 новых рабочих мест.

ИА REGNUM ранее сообщало, 31 мая Николай Патрушев посетил мечеть «Кул Шариф» и собор Казанской иконы Божией Матери.

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