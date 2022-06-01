Москва, , 14:07 — REGNUM Для России формирование собственной идеологии является одним из центральных вопросов государственной политики. Об этом 1 июня заявила директор Института РУССТРАТ Елена Панина на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Елена Панина на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM © ИА REGNUM

«Сегодня, наверное, о национальной идее не говорит только ленивый. Но, к сожалению, очень часто поиск национальной идеи, как это несколько лет происходило у нас в стране, а в последнее время особенно, превращается в некую профанацию. Кто только какую национальную идею ни придумывает и ни выдвигает! Вместе с тем, вопросы гораздо серьёзнее», — заявила Панина.

Она отметила, что по Конституции 1993 года в России государственная идеология была запрещена в принципе, в то время как аналогичные запреты редко где существуют ещё в мире.

«Есть ли пункт, есть идеология, нет идеологии — там идеология присутствует де-факто. Мы все прекрасно знаем, что в США Америка превыше всего. Великодержавная идеология, Америка — господин мира. Она прививается с самого раннего возраста. И это не только через воспитательный процесс, это через всё: через бренды, традиции определённые, понятия», — указала она.

По её словам, идеология — это совокупность идей, взглядов и привычек, и в в России сегодня особенно остро ощущается её недостаток.

«Свято место пусто не бывает. Если нет своей идеологии нет, то неизбежно её место будет занимать идеология другая», — подчеркнула Панина.

«Сегодня прямые противники в той самой глобальной войне — они очень чётко используют свою западную идеологию, для того чтобы ослабить нас изнутри и в первую очередь повлиять на умы ещё неокрепшего молодого поколения», — указала она.