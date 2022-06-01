Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Ленинградской области с 1 июня в Ленобласти увеличены прожиточный минимум и минимальный размер заработной платы, сообщили 1 июня в пресс-службе областной администрации.

Зарплата Prokuror-kaluga.ru

Минимальный размер заработной платы в Ленобласти увеличен на 10% и составляет теперь 15 950 рублей. Величина прожиточного минимума также увеличена на 10%.

«Теперь она составляет 14 059 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 15 324 рубля, пенсионеров — 12 091 рубль, детей — 13 638 рублей», — рассказали в пресс-службе.

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