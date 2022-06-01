Томск, 1 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 7 июня в Томской области при прояснениях ожидаются заморозки до 0, — 3 градусов.

При этом в регионе со 2 по 4 июня местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня заморозки прогнозируются в большинстве регионов Сибири, а также в Оренбургской области.

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