Москва, , 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин по телефону «тепло» поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днём рождения. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, сообщается, что Пашиняну была отправлена поздравительная телеграмма. Путин пожелал главе армянского правительства здоровья и успехов в управлении государством.

«Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов», — говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что Пашиняну 1 июня исполнилось 47 лет.