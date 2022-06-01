Москва, , 13:52 — REGNUM Полузащитник Константин Кучаев вернулся в московский ЦСКА из казанского «Рубина». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба казанского клуба.

Константин Кучаев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Отмечается, что 24-летний футболист покинул «Рубин» по истечении срока действия арендного соглашения.

Напомним, в январе 2022 года Кучаев перешёл из ЦСКА в «Рубин» на правах аренды. За казанскую команду он сыграл девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Рубин» вылетел из премьер-лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице.