1 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Виктория Самойлова, , 16:43 — REGNUM Социальные сети всколыхнула волна недоумения и негодования по поводу конкурса красоты «Королева красоты — Крым. Весна — 2022», где победительницей стала девушка с неоднозначным образом, не несущим традиционные представления о женской красоте. Известный писатель севастополец Платон Беседин сравнил мероприятие в русском Севастополе с «Евровидением», а в соцсетях ужасаются тому, что следующая «королева» может быть «с бородой». Закономерно встаёт вопрос: кто сидел в жюри — не поклонники ли «Евровидения»?

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Примечательно, что конкурс прошёл на одной из основных сцен города-героя Севастополя — на главной сцене Театра Флота. Как сообщается в социальной сети на странице организатора этого конкурса Юлии Кононенко (как указано, она заслуженная артистка Республики Крым, солистка Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота, носительница титулов «Мисс Черноморского флота» и «Королева России»), двадцать самых красивых и харизматичных девушек приняли участие в конкурсе и боролись за корону королевы. В составе жюри, как указано, — тоже сплошь заслуженные и народные, фотомодели и дизайнеры.

Платон Беседин в своем телеграм-канале так оценил это мероприятие: «А вы говорите: «Евровидение», гейропа… тут вон «Королеву красоты Крыма» выбрали. И фактически сказали: будьте, как она. Это я к чему? Ну, не к тому же, чтобы чью-то внешность обсудить, а к тому, что со своими брёвнами в глазах прежде всего разбираться надо. Меня, кстати, всегда поражал этот феномен. Столько красавиц в России вокруг, а включаешь телевизор, идёшь на какой-нибудь конкурс красоты (я бывал в жюри), а там — одни «королевы». Впрочем, это раньше — сейчас чудеса пластической хирургии и косметологии выровняли ситуацию, и инкубатор для атаки клонов работает исправно. Я за индивидуальность. И женщину делают женщиной вовсе не эти «штучки». Кто бы им наконец объяснил»­.

Известная актриса Мария Шукшина в телеграм-канале также возмутилась происходящим: «Увидела эту новость, как будто окунулась в прошлую жизнь, жизнь до СВО… Жюри конкурса явно пребывает в «замороженном» состоянии в плане представлений о понятии «русская, русский, русское». <…> Не знаю, какой возраст у членов жюри, но налицо поколение Барби. Ни глазу отрада, ни сердцу приятность, увы. Нет, я понимаю, закон инерции никто не отменял, но так хочется… как там Цой пел?.. ПЕРЕМЕН… требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза».

«Да уж, вот вам и «Евровидение», Европа. Следующая участница будет с бородой и в платье?» — пишет жительница Крыма Анастасия П.

Кончита Вурст Albin Olsson

«И чего на Европу пенять, если у самих под носом такое безобразие творится? И где — на главной сцене Театра Флота в Севастополе!!!» — отметил Ян А.

«А руководство Черноморского флота знает, что на главной сцене их театра делается?» — поинтересовался Ренат А.

«С татуировками вообще запретить даже появляться на конкурсах. Про остальное — промолчу. Тут ее уже троллили», — написал Руслан Г.

«А разве на конкурсах нет запрета на пластику? Всё ж натуральное должно быть, по правилам, вроде», — спрашивает Мария М.

«Хочется поставить под сомнение весь смысл мероприятия. Что, зачем, для кого??? Надеюсь, в миссию победителей и призёров входит тур-концерт для поддержки наших ребят или просто работа волонтёрами на освобождённых территориях!» — написала Яна С.

«Интересно, кто в жюри сидел: поклонники «Евровидения», что ли?» — недоумевают люди.

«Неужели заслуженные и народные артисты из жюри захотели вот так войти в историю? Это же на всю жизнь клеймо», — пишет Павел Ч.

«Татуированное тело уже считается красотой?» — спросила Анна Щ, ей ответил Степан Р.: «Бабло решает все».

«Крым, конечно, наш, но это не наше, нет. Нам это подкинули», — возмущается Руслан В.

«Бедная девочка, поддалась на западные тренды и получила в результате одни насмешки. Жаль ее, но она же не одна такая. Сколько юных душ загублено за эти годы? Сколько милых девочек, которые бы могли стать образованными людьми, приносили бы пользу обществу, пошли по пути кривляния и деградации? Мы уже потеряли это поколение! Что будет со следующим, если за извращения уже не стыдно?» — пишет Виктория З.

«Неужели вот это и есть эталон красоты, к которому должны стремиться девушки? Нужно всем срочно тату делать и губы «качать», так получается?» — возмутилась Наталья О.

«Нужно вообще подобные конкурсы запретить. Губы надуют, но мозги-то не накачаешь. С детства девочек приучают торговать своей внешностью, потом получаем вот таких «королев», которые семью создать не могут, потому что любят только себя», — написала Жанна Ф, и с ней согласился Леонид Н.: «Я вообще против подобных конкурсов, люди не лошади, чтобы их оценивать по физическим кондициям».

Конкурс «Королева Красоты — КРЫМ» Цитата из видео «Конкурс «Королева Красоты — КРЫМ» в VK

«Да, это последствия 30-летней политики нашего государства, когда в человеке ценятся не его внутренние качества, умения, знания, а внешность. Смотришь — фантик красивый, а развернешь его — внутри пустота. И поговорить-то не о чем с такими… Катастрофа!» — возмутился Евгений Ж.

«Что вообще происходит в нашей стране? С одной стороны — борьба с нацизмом на Украине, с другой стороны — вот этот позор! Как мы выстоим в противостоянии с Западом, если нашим детям везде в уши вливают идеи потребительства, западные ценности с их толерантностью к извращениям. Это целенаправленное уничтожение нашего народа или чей-то преступный недосмотр?» — поинтересовался Никита Х.

«Ну теперь понятно, почему школьники ЛГБТ-танцы устраивают без стеснения на выпускных. Потому, что вот таким безобразием пронизаны все сферы нашей жизни. А все началось с этих самых конкурсов красоты, где напоказ себя выставляют и пытаются на этом заработать, теряя порой всякий стыд», — пишет Александр Д.

В группе данного конкурса в социальной сети указаны и члены жюри. Так, председателем жюри стала Светлана Шевченко, заслуженная артистка Республики Крым, артистка Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель по классу скрипки высшей категории, фотомодель. Среди членов жюри оказался и Алексей Шевченко, народный артист Республики Крым, администратор Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота. В жюри также вошли фотомодель, дизайнер интерьеров, работники индустрии красоты и спорта. Специальными гостями конкурса стали солисты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота Максим Дерябин и Никита Бачинский.