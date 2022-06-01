Саранск, 1 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 27 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 666 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 68 190 случаев заражения коронавирусом, из них 24 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человека, с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 16 пациентов, накануне в больницы попали 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 30 жителей республики.