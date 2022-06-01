Вашингтон, 1 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Актёр Мэттью Тайлер Ворс прокомментировал слухи о расставании с певицей Билли Айлиш. Об этом 1 июня пишет BuzzFeed.

Кадр из записи живого выступления Билли Айлиш Билли Айлиш

Ворс опроверг информацию о том, что причиной разрыва стали измены с его стороны, однако он подтвердил, что действительно разошёлся с Айлиш. «Никто никому не изменял. Отношения заканчиваются. Вот так просто», — объяснил актёр.

ИА REGNUM напоминает, что о романе 20-летней Билли Айлиш и 30-летнего Мэттью Тайлера Ворса СМИ сообщили в апреле 2021 года. Поклонники певицы раскритиковали её за эти отношения, так как у пары десятилетняя разница в возрасте.