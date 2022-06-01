Салехард, , 13:51 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 июня за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус. Удмуртия Mzur.ru

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 34 ямальца. Выздоровели за сутки в ЯНАО 11 человек. Заразились коронавирусом восемь человек — на трёх меньше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 1 июня зарегистрировано 137 056 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 688 человек, 1041 скончался (ни одного за сутки).

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