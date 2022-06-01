Владикавказ, 1 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Два крупных торговых объекта для оптовой продажи продуктов питания планируется создать в Северной Осетии. Местом их размещения станут Моздокский район и площадка на границе Ардонского и Дигорского районов. На каждом из них планируется предоставлять не менее 50% мест непосредственным товаропроизводителям, сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

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По его словам, на оптовых продовольственных рынках будут созданы сервисные условия для продавцов по фасовке и переработке, логистике и контролю качества товаров. Для развития продовольственных рынков в республике утвержден упрощенный порядок предоставления торговых мест.

В настоящее время в Северной Осетии, как отметил Заур Кучиев, «республиканский сектор оптовой торговли представлен относительно небольшими компаниями». Исходя из того, что объем оптового оборота в республике ниже розничного более чем на 65%, власти рассматривают потенциал развития инфраструктуры оптовой торговли для капиталовложений в создание складских баз.

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