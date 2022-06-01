Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Проектирование второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2) в обход Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области начнется в 2025 году, сообщил 1 июня на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает «Интерфакс».

Dsto-spb.ru КАД Петербурга

Напомним, в 2022 году «Автодор» начал работу над технико-экономическим обоснованием проекта. В настоящий момент разработано три варианта трассировки. По одному из них маршрут пройдет между Петербургом и Всеволожском (Ленинградская область), согласно двум другим — обойдет Всеволожск ближе к Ладожскому озеру. Проекты также предполагают соединение трассы с будущей Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) и пересечение с трассой М-11 «Нева»).

«К проектированию мы приступим в 2025 году. В 2027 году мы в активной фазе будем работать», — сказал Петушенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство КАД-2, которая будет ориентирована на движение грузовых автомобилей и будет протяжённостью в 210 км обойдется примерно в 170 млрд рублей.