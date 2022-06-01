Талукан, Афганистан, 1 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар 21-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Инцидент произошёл 31 мая в четвёртом округе безопасности города Талукан, административного центра Тахара.

Источники издания сообщают, что молодого человека звали Шамс-ур-Рахман Ниязи. Причины его поступка пока неизвестны.

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