Липецк, 1 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

1 июня выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 463 случая заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 974 человека выписаны, в том числе 97 — за последние сутки.

За весь период скончались 3765 человек. Подтвержден один новый летальный случай.