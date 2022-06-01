Омск, 1 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 207 620. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за сутки госпитализация в Омской области потребовалась 46 заболевшим (31 мая — 83), выздоровел 101 человек. За всё время в регионе после COVID-19 выздоровели 202 366 человек.

Напомним, 31 мая в области был подтверждён 41 случай заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек.