Краснодар, 1 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Ещё 39 пациентов госпитализированы в ковид-госпитали Краснодарского края, данные за сутки опубликованы 1 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 31 мая, сообщалось о госпитализации 11 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 116 новых случае заражения коронавирусом. Накануне, 31 мая, сообщалось о 19 новых пациентах.

Сразу 44 новых заразившихся зарегистрированы в Краснодаре, ещё 13 случаев — в Новороссийске, восемь случаев в Кавказском районе, шесть — в Сочи, приводит данные региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе подтвержден 261 161 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости достиг 4 595 на 100 тысяч населения. Выздоровели 249 588 человек. 10 927 пациентов спасти не удалось.

В ковид-стационарах Краснодарского края находится 271 человек, девять пациентов — на ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 1 465 пациентов.