Москва, 1 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Решения о своем будущем должны приниматься жителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР), а также Херсонской и Запорожской области самостоятельно. Об этом 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. И как раз жители двух государств, ЛНР и ДНР, и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем», — сказал он.

Также Песков добавил, что в Кремле уверены в том, что жителями названных регионов будет принято самое лучшее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создать единое детское и молодежное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.