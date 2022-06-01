Москва, , 13:59 — REGNUM США на протяжении долгого времени проводят сознательный курс на «геополитическое оттеснение» России. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 июня ТАСС.

Сергей Рябков Mgimo.ru

По его словам, действия киевского режима — это прокси-война в интересах США. Вашингтон продолжает накачивать Киев новейшим вооружением для того, чтобы отдалить момент достижения Россией целей специальной операции.

«Мы видим на протяжении очень долгого времени сознательный курс Вашингтона на геополитическое оттеснение России, если сказать обобщенно», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия в любом случае достигнет целей спецоперации, на это не повлияют шаги США и их сателлитов.

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