Оренбург, 1 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Оренбурге женщина отсудила компенсацию морального вреда из-за упавшей на ногу ветки дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ответчиками по делу являлись Управляющая компания, мэрия и администрации Северного округа города. Установлено, что вечером 26 мая 2021 года на пешеходной дорожке возле жилых домов на ул. Новой оренбурженке на ногу упала ветка рядом стоящего дерева и причинила вред здоровью.

Суд пришел к выводу, что вред нанесён в результате ненадлежащего исполнения администрацией Северного округа Оренбурга обязанности по содержанию зелёных насаждений. И обязал выплатить компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда не усмотрела оснований для снижения взысканного размера компенсации морального вреда, в связи с чем решение суда оставила без изменения.