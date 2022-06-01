Екатеринбург, 1 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Свердловская область вошла в число регионов с наибольшим количеством не обеспеченных жильём детей-сирот. Данные 1 июня привела заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

Sledcom.ru Следственный комитет

Свердловская область насчитывает 6,5 тысяч детей-сирот, которые не получили положенное им жильё. Лидером антирейтинга стала Иркутская область. Здесь в жилье нуждаются 10,8 тысяч человек. В списке также оказались Кемеровская область (9,3 тысячи), Забайкальский край (6,6 тысячи) и Краснодарский край (6,8 тысячи).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СК России в 2021 году зарегистрировано 628 заявлений о нарушениях жилищных прав сирот. Ведомство ведёт разработку законопроекта, разрешающего регистрировать сирот по адресам местных администраций.