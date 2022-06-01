Алма-Ата, Казахстан, 1 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Референдум по поправкам в конституцию Казахстана станет началом политической трансформации страны. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев 1 июня заявил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алма-Ате.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Хочу подчеркнуть, предстоящий референдум — это не конечная стадия политической трансформации страны, это по сути её начало. Работа только начинается», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что реформу политической системы нельзя проводить в режиме «шоковой терапии», так как это может возыметь разрушительный эффект. Президент заявил, что нужно по этому пути нужно двигаться «выверяя каждый шаг».

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана назначен на 5 июня. Гражданам предложат проголосовать по реформам, предусматривающим сокращение полномочий президента, а также окончательного лишения привилегий первого главу республики Нурсултана Назарбаева.