Москва, 1 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Число госпитализаций в России из-за коронавирусной инфекции составило 2281 за минувшие сутки. Такие данные приводит 1 июня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

Днём ранее по всей стране было госпитализировано 2536 человек. Заболевших днём ранее было 3526 человек, за минувшие сутки выявлен 4151 случай инфицирования.

За сутки зафиксирована смерть 83 пациентов с COVID-19. Днём ранее смертельных случаев было 88.

Выздоровели за сутки 5628 человек, накануне их было 5486.

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