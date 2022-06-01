Новосибирск, 1 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Новосибирская область приобрела новые снегоболотоходы для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

t. me/novasiberia Снегоболотоход

«В связи с тем, что болота и займища для обычной техники непроходимы, принято решение о приобретении вездеходов для лесного фонда, — отметил Шрейдер. — Контракт заключили на закупку специализированных снеболотоходов на гусеничном ходу. Первый из них уже поступил в регион».

Напомним, в 2022 году на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования для специализированных учреждений направлено более 124 млн рублей.