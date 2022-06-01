Йошкар-Ола, 1 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июня лечение получают 47 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 12 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня выздоровел с начала пандемии 43 471 житель республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 622 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.