* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 1 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Телекомпания Afghanistan International получила информацию, свидетельствующую о том, что по меньшей мере 73 семьи только из двух уездов Пуле-Хисар и Дех-Салах региона Андараб афганской провинции Баглан были подвергнуты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительному выселению.

Afghanistan Matters Афганистан

Согласно местным источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили эти крестьянские семьи по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Информация, полученная Afghanistan International, показывает, что все члены семей, которые были выселены, являются гражданскими лицами и заняты в сельском хозяйстве. Большинство из семей выселялось группами, практически ничего не имея при себе, а их дома были превращены в опорные пункты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли выселяемым, что они не имеют права жить в девяти северных провинциях Афганистана. Местные источники в интервью Afghanistan International подтвердили достоверность этой информации.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили жителей Андараба: »Если не уедете — пеняйте на себя».

В связи с эскалацией атак сил, борющихся с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Панджшере и Андарабе поступали сообщения об убийствах и насильственных перемещениях гражданского населения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызвало широкую реакцию в стране и за рубежом.

В конце своего 11-дневного визита в Афганистан Ричард Беннетт, специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане, сказал, что страна сталкивается с рядом проблем в области прав человека, и что эти проблемы оказывают гнетущее влияние на людей.

При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергают все сообщения о принудительном выселении жителей Панджшера и Баглана.