Омск, 1 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Омске проводится проверка в связи с появившейся в интернете информацией о падении ребёнка в место порыва водопроводной сети. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

Ysia.ru Прокуратура

По имеющейся информации, утром 1 июня произошёл порыв водопровода на улице Орджоникидзе. В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлён момент падения ребёнка в место порыва. Подняться он смог с посторонней помощью.

Омские СМИ подчёркивают, что ребёнок упал в яму с кипятком. Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации.

Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, к провалившемуся в яму ребёнку выезжала скорая помощь. Медики осмотрели его на месте происшествия.

«Мать ребёнка от эвакуации в стационар отказалась, состояние пострадавшего удовлетворительное, незначительное покраснение стопы и голени», — подчеркнули в министерстве.

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