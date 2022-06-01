Москва, 1 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. К концу 2022 года, раньше намеченного срока может достичь $200 млрд годовой товарооборот между Россией и Китаем. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в ходе VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

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«Ввиду переориентации части внешнеэкономических связей на Восток мы, совершенно очевидно, сможем раньше (срока) поставленной нашими лидерами задачи достичь товарооборота в $200 млрд. Мы значительно раньше можем выполнить эту цель, не исключено, что уже и к концу этого года», — сказал он.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что названная область является наиболее динамичной и перспективной сферой взаимодействия России и Китая, добавив, что в 2021 году товарооборот между двумя странами вышел на рекордные $140 млрд.

«В этом году в первом квартале, по разным статическим данным, мы насчитываем от 30 до 35% роста», — пояснил Моргулов.

Также он указал, что, невзирая на связанные с последствиями пандемии коронавируса логистические и производственные сложности, китайская сторона не отказывается от взаимодействия и готова к наращиванию его объемов.

«Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном счете двусторонние практические связи только выиграют от нынешних изменений», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что России и Китаю нужно укреплять сотрудничество, как в традиционных областях, так и на новых направлениях, включая сотрудничество в сфере пятого поколения связи 5G, искусственного интеллекта, зеленой экономики и других областях.