Йошкар-Ола, 1 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 июня выздоровел с начала пандемии 43 471 житель республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 622 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали шестерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 31 мая лечение получали 48 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом.