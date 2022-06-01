Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Журнал Maxim назначил рэп-исполнительницу Nicki Minaj креативным директором. Об этом 1 июня пишет Billboard.

Nicki Minaj Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda

Как отмечает издание, артистка также станет амбассадором бренда спортивных товаров MaximBet, которым владеет Maxim. «Я не думаю, что когда-либо так гордилась сотрудничеством. Я готова полностью раскрыть свой потенциал как молодая, влиятельная королева и хозяйка, а также открыть двери для других, чтобы они могли мечтать о большем», — поделилась своими впечатлениями Nicki Minaj.

Ранее Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) и рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представили видео на совместную песню We Go Up. В ролике они разъезжают по улицам Нью-Йорка (США) на спорткарах из своих многочисленных автопарков.

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