Nicki Minaj стала креативным директором журнала Maxim
Вашингтон, 1 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Журнал Maxim назначил рэп-исполнительницу Nicki Minaj креативным директором. Об этом 1 июня пишет Billboard.
Как отмечает издание, артистка также станет амбассадором бренда спортивных товаров MaximBet, которым владеет Maxim. «Я не думаю, что когда-либо так гордилась сотрудничеством. Я готова полностью раскрыть свой потенциал как молодая, влиятельная королева и хозяйка, а также открыть двери для других, чтобы они могли мечтать о большем», — поделилась своими впечатлениями Nicki Minaj.
Ранее Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) и рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представили видео на совместную песню We Go Up. В ролике они разъезжают по улицам Нью-Йорка (США) на спорткарах из своих многочисленных автопарков.