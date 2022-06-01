Анкара, 1 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он заявил, что НАТО является «организацией безопасности», а не поддержки террористов.

Вместе с тем, по словам президента Турции, поддержкой терроризма занимаются не только два кандидата на вступление в альянс, но и действующие члены НАТО — Германия, Франция и Нидерланды.