Тюмень, 1 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 26 выздоровевших и девять госпитализированных с COVID-19. Об этом 1 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Тесты на коронавирус

За сутки на 1 июня коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 июня коронавирус выявили у 191 723 человек, выздоровело 187 134 пациента, скончались 4 327 (ни одного человека за сутки).