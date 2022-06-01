Калуга, 1 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За четыре месяца 2022 года органами прокуратуры Калужской области выявлено 3 тыс. 700 нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Об этом 1 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Для устранения нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних прокурорами внесено свыше 800 представлений, по результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности привлечено 700 лиц. В интересах детей в суд направлено 350 исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел. В настоящее время усилия органов прокуратуры области сосредоточены на вопросах надзора за исполнением законодательства о социальной поддержке семей с детьми, помощи детям — инвалидам и сиротам. По мерам прокурорского реагирования обеспечены потребности детей-инвалидов в медицинских изделиях и медикаментах, необходимых при оказании паллиативной медицинской помощи, свыше 100 лиц из категории детей-сирот получили жилые помещения.

По-прежнему приоритетным направлением в работе остается выявление объектов, потенциально опасных для несовершеннолетних. Сформированные реестры таких объектов и мест пребывания включают свыше 300 объектов. Это заброшенные здания, помещения не функционирующих производственных, сельскохозяйственных объектов, аварийные и расселенные жилые дома, объекты незавершенного строительства и другие. В результате прокурорского вмешательства ежегодно устраняется доступ к 150 опасным объектам. В случаях травмирования детей на таких объектах действиям лиц, не обеспечивших их безопасность, дается уголовно-правовая оценка.

«Ежегодно прокурорами разрешается значительное количество обращений, связанных с нарушением прав детей и подростков, проводятся проверки органов и учреждений, работающих с детьми, пресекаются факты незаконных действий чиновников различного уровня, обеспечивается участие в судебных разбирательствах, принимаются меры к восстановлению законности», — отметила Искрина Басулина.