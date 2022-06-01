Белгород, 1 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Первый детско-юношеский фестиваль адаптивных видов спорта стартовал 1 июня в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Спортивные состязания приурочили ко Дню защиты детей. В фестивале, который стартовал одновременно на спортивных площадках 22 муниципалитетов, примут участие тысяча детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

«От всего сердца поздравляю Вас с Днём защиты детей! Этот фестиваль мы проводим впервые на территории Белгородской области, надеюсь, это станет традицией. У нас очень развито это направление, много наших спортсменов, которые входят в олимпийскую сборную, защищают честь нашей Родины на мировых площадках, на Чемпионатах мира. Я уверен, что многие из вас, если очень захотят, войдут в их число. Мы хотим, чтобы благодаря спорту вы увидели новые возможности. Всё, что мы можем для этого сделать, мы будем стараться делать. Например, в этом году мы введём новый центр адаптивных видов спорта, который сейчас активно строится», — обратился к участникам фестиваля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Профессионально занимаются спортом в регионе 744 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья.