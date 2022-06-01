Ярославль, 1 июня 2022, 13:36 — REGNUM Ярославская областная дума поддержала законопроект врио губернатора Михаила Евраева о нулевой ставке налога для новых индивидуальных предпринимателей, которые займутся открытием гостиниц и прочих средств размещения. Об этом сообщает сайт облдумы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, право на льготу получат впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения.
Ранее областным законом налоговая ставка в размере 0% была установлена для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. В 2021 году данной льготой воспользовались 76 объектов предпринимательства.
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