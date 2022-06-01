Ярославль, 1 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ярославская областная дума поддержала законопроект врио губернатора Михаила Евраева о нулевой ставке налога для новых индивидуальных предпринимателей, которые займутся открытием гостиниц и прочих средств размещения. Об этом сообщает сайт облдумы.

davidlee770924 Номер в гостинице

Как ранее сообщало ИА REGNUM, право на льготу получат впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения.

«Думаю, это будет способствовать развитию бизнеса, многие предприниматели в этот сложный период смогут открыть свое дело, смогут не только занять себя, но и наемных работников. Тем самым они будут способствовать созданию условий для устойчивой работы экономики, в частности, малого предпринимательства», — сказал председатель думы Михаил Боровицкий.

Ранее областным законом налоговая ставка в размере 0% была установлена для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. В 2021 году данной льготой воспользовались 76 объектов предпринимательства.