Москва, 1 июня 2022, 13:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единое детское и молодежное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.
Российский лидер подчеркнул, что на фестиваль приехали дети из самых разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, и представляют самые разные объединения — общероссийские «Большая перемена», российское движение школьников, Юнармия, а также региональные и локальные.