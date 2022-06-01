Москва, , 13:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единое детское и молодежное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — сказал глава государства в приветственном обращении к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ.

Российский лидер подчеркнул, что на фестиваль приехали дети из самых разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, и представляют самые разные объединения — общероссийские «Большая перемена», российское движение школьников, Юнармия, а также региональные и локальные.