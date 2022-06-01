Магнитогорск, Челябинская область, , 13:33 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с канадским хоккеистом Филиппом Майе. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба клуба.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

Отмечается, что новый контракт клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 29-летним нападающим рассчитан до конца сезона 2022/23.

Майе выступает за «Металлург» с лета 2021 года.

В сезоне 2021/22 Майе провёл 70 матчей, в которых набрал 60 очков (23 шайбы + 37 результативных передач). В плей-офф КХЛ он стал лучшим бомбардиром, набрав 21 очко (8+13) в 23 матчах.

Напомним, в минувшем сезоне «Металлург» стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА со счётом 3:4.