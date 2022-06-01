Махачкала, , 13:33 — REGNUM Автодорога «Кавказ» на территории Дагестана будет расширена до четырех полос. Планируется провести такие работы для более половины протяженности федеральной трассы в пределах республики, сообщил глава региона Сергей Меликов после встречи 30 мая с начальником ФКУ Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком.

Трасса Никич

Были обсуждены планы по развитию транспортной системы Дагестана. Среди них, в частности, проведение капитального ремонта семи загруженных участков дороги Р-217, который стартовал в 2022 году. Кроме того, готовятся проекты капитального ремонта еще семи участков автодороги «Кавказ» общей протяжённостью 62 км с расширением числа полос движения. Также разрабатывается проектная документация по строительству обходов Хасавюрта и Дербента протяженностью 21 км и 33 км.

Как отметил Меликов, роль входящей в состав коридора «Север-Юг» трассы Р-217 особенно возрастает в свете задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по развитию транспортного комплекса России.

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