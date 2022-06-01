Петрозаводск, 1 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Роспотребнадзор после обращения главы Карелии приостановил в республике режим обязательного ношения защитных масок, который действовал с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил 1 июня глава региона Артур Парфенчиков.

https://pixabay.com Маска

По его словам, заболеваемость коронавирусом в Карелии снизилась почти в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.

«На основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношения масок со стороны Роспотребнадзора. Теперь это только рекомендация — особенно для людей из групп риска и старше 65 лет», — уточнил Парфенчиков, напомнив, что все региональные антикоронавирусные ограничения были отменены ранее.

Добавим, что за минувшие сутки в Карелии было выявлено 45 инфицированных коронавирусом (-12 к предыдущему дню), при этом выписано по выздоровлению 64 человека. Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 135 813 человек, их них выздоровели — 33 345, умерло — 1510 человек.