Ярославль, 1 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Завершить работы на общественной территории «Озёрная гривка» и в парке «Юбилейный» в Ярославле подрядчики должны к 1 июля 2022 года. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев.

yarnews.net Состояние «Озёрной гривки» сейчас оставляет желать лучшего

Проблему прошлогодних объектов благоустройства обсудили депутаты комиссии по ЖКХ и благоустройству муниципалитета Ярославля. Председатель муниципалитета Артур Ефремов отметил, что несмотря на то, что после зимы часть работ на «Озёрной гривке» уже требует переделки. В частности, необходимо почти полностью менять асфальт и переустанавливать бордюры. Причём изначально подрядчик обещал сделать это к началу лета. Теперь сроки снова сорваны. В ответ Дмитрий Сергеев пояснил, что организация столкнулась с финансовыми трудностями.

«Сейчас к работам пока ещё не приступили. Хотелось бы отметить, что на базе департамента и мэрии в целом у нас создан отдельно штаб по решению вопросов, связанных именно с этим объектом. Сейчас с подрядной организацией в рамках возможностей текущего законодательства, изменений, которые были внесены в этом году, мы прорабатываем вопрос о поэтапном внесении изменений в основные условия контракта. И поэтапно к приёмке и оплате выполненных работ, — рассказал чиновник.

Это позволит перечислить деньги подрядчику до сдачи всего объекта, что поможет ему завершить работы. Однако до этого подрядчик будет должен устранить все замечания. Новый срок завершения работ на «Озёрной гривке» — 1 июля. Его называет сам предприниматель.

Состоянием готовности благоустройства «Юбилейного» задался народный избранник Сергей Калинин.

«По «Юбилейному» у нас буквально вчера вечером состоялось совещание. Фактически, подрядчик в этом году у нас уже вышел на продолжение работ, выполнен монтаж работ освещения, сейчас осталось — монтаж плафонов освещения и четырёх больших опор, которые 15 метров в высоту. То есть фактически работы на финишной прямой. Но тут немного другая ситуация. Мы считаем, что подрядчику было достаточно времени в прошлом году на выполнение работ. Поэтому к подрядчику будут применены штрафные санкции, так как договор у нас действующий, и работы не завершены. В течение июня, также до 1 июля они будут завершены», — доложил Сергеев.

При этом предпринимателя, занимавшегося «Озёрной гривкой» штрафовать за последнюю просрочку пока не будут. Санкции применят, если и в этот раз подрядчик не успеет уложиться в срок. Этот пункт внесут в дополнительное соглашение с подрядной организацией.

Ранее о финале работ на проблемных объектах уже не раз говорили первые лица. Так в апреле экс-мэр Ярославля Владимир Волков по итогам посещения «Озёрной гривки» обещал, что благоустройство завершатся к июню.