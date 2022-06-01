В Ярославле «просроченные» парки обещают благоустроить до июля
Ярославль, 1 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Завершить работы на общественной территории «Озёрная гривка» и в парке «Юбилейный» в Ярославле подрядчики должны к 1 июля 2022 года. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев.
Проблему прошлогодних объектов благоустройства обсудили депутаты комиссии по ЖКХ и благоустройству муниципалитета Ярославля. Председатель муниципалитета Артур Ефремов отметил, что несмотря на то, что после зимы часть работ на «Озёрной гривке» уже требует переделки. В частности, необходимо почти полностью менять асфальт и переустанавливать бордюры. Причём изначально подрядчик обещал сделать это к началу лета. Теперь сроки снова сорваны. В ответ Дмитрий Сергеев пояснил, что организация столкнулась с финансовыми трудностями.
Это позволит перечислить деньги подрядчику до сдачи всего объекта, что поможет ему завершить работы. Однако до этого подрядчик будет должен устранить все замечания. Новый срок завершения работ на «Озёрной гривке» — 1 июля. Его называет сам предприниматель.
Состоянием готовности благоустройства «Юбилейного» задался народный избранник Сергей Калинин.
При этом предпринимателя, занимавшегося «Озёрной гривкой» штрафовать за последнюю просрочку пока не будут. Санкции применят, если и в этот раз подрядчик не успеет уложиться в срок. Этот пункт внесут в дополнительное соглашение с подрядной организацией.
Ранее о финале работ на проблемных объектах уже не раз говорили первые лица. Так в апреле экс-мэр Ярославля Владимир Волков по итогам посещения «Озёрной гривки» обещал, что благоустройство завершатся к июню.