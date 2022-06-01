Бухарест, , 13:31 — REGNUM За последние несколько дней цены на бензин в Румынии выросли в четыре раза. Об этом 1 июня со ссылкой на отчет румынского министерства экономики сообщает бухарестский телеканал Digi24.

АЗС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно официальной информации, топливо подорожало практически на всей территории страны, причем рост цен зафиксирован даже на тех АЗС, которые получают специальные государственные преференции на соответствующую торговлю.

«Отныне мы не располагаем самыми дешевыми энергоносителями в ЕС», — резюмировал глава ведомства Флорин Спэтару.

По предварительным данным, сложившаяся ситуация обусловлена изменением стоимости углеводородов на мировых рынках, а также введением Евросоюзом и США очередных экономических санкций против Российской Федерации.